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Білорусь: представника страйкому МТЗ Ділевського засудили до 10 діб арешту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Лідера страйкового комітету Мінського тракторного заводу і члена президії Координаційної ради Сергія Ділевського суд Заводського району в Мінську засудив до 10 діб позбавлення волі за "організацію несанкціонованої акції", передає УНН з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Білорусь: представника страйкому МТЗ Ділевського засудили до 10 діб арешту

За даними служби, Ділевський звинувачувався в заклику до страйку і порушенні закону про проведення масових заходів. Суддя Олена Капцевич вела судовий розгляд по Skype. Сам Сергій Ділевський перебував в ізоляторі тимчасового утримання на Окрестіна.

Суддя запитала, що він робив на блокпосту МТЗ 24 серпня.

"Ми обговорили роботу підприємства, що хтось хоче, а хтось не хоче страйкувати, думка людей. Ініціаторами були люди. Всього було від 20 до 40 осіб", - сказав Сергій Ділевський, додавши, що Мінгорісполком не давав дозвіл на його проведення.

За словами Ділевского, на МТЗ він працює з 2008 року. 24 серпня він не закликав до страйку. Відбулася зустріч заводчан з заступником директора заводу.

Дали свідчення заступник начальника поліції громадської безпеки Олександр Близнюк та начальник патрульної служби Партизанського РУВС Олексій Чуйко. Згідно з даними "Радіо Свобода", свідки не пам'ятають, як саме Ділевський закликав до страйку.

"Це був мітинг, тому що за законом Ділевський зібрав багато людей на відкритому повітрі біля КПП МТЗ. Питання страйку обговорювалися в державних органах", - пояснив свідок Олексій Чуйко, чому він назвав мітинг робітників біля заводу "несанкціонованої акцією".

За словами адвоката, інформацію про затримання Ділевського вона отримала зі ЗМІ.

"Мені сказали в Партизанському РУВС, що Ділевський не затриманий. Тільки сьогодні отримала матеріали справи за 10 хвилин. Мені заборонили їх фотографувати", - сказала адвокат Дарина Липкина.

Як повідомляв УНН, вранці 24 серпня члени президії КС Ольга Кавалкова і Сергій Ділевський були затримані ОМОНом біля в'їзду на Мінський тракторний завод.

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