Задержание оппозиции в Минске: стало известно, в чем обвиняют Ковалькову и Дылевского

Так, сообщается что Власова напомнила, что Совет — гражданская платформа, в которую объединяются различные слои населения, цель которой — обсудить с властью варианты выхода из политического кризиса.

“Но на Координационный совет оказывается серьезное давление”, — сказала Власова.

Сообщается, что ранее в Следственный комитет на допрос в рамках уголовного дела по ст. 361 вызывали членов Координационного совета Максима Знака и Сергея Дылевского. Они дали объяснения, подробности из-за подписки сообщить не смогли, по делу они проходят в качестве свидетелей.

Как сообщал УНН, 24 августа бойцы белорусского ОМОНа задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского на проходной Минского тракторного завода (МТЗ).