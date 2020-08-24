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Затримання опозиції в Мінську: стало відомо, в чому звинувачують Ковалькову і Дилевського

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Членів Координаційної ради Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського звинувачують в незаконній організації страйків. Члена президії Лілію Власову сьогодні викликають на допит до Слідчого комітету. Про це заявили члени ради на прес-конференції в понеділок, передає УНН з посиланням на Тut.by.

Затримання опозиції в Мінську: стало відомо, в чому звинувачують Ковалькову і Дилевського

Так, повідомляється, що Власова нагадала, що Рада - громадянська платформа, в яку об'єднуються різні верстви населення, мета якої - обговорити з владою варіанти виходу з політичної кризи.

"Але на Координаційну раду чиниться серйозний тиск", - сказала Власова.

Повідомляється, що раніше в Слідчий комітет на допит в рамках кримінальної справи за ст. 361 викликали членів Координаційної ради Максима Знака і Сергія Дилевського. Вони дали пояснення, подробиці через підписку повідомити не змогли, у справі вони проходять як свідки.

Як повідомляв УНН, 24 серпня бійці білоруського ОМОНу затримали довірену особу Світлани Тіхановском Ольгу Ковалькову і члена Координаційної ради опозиції Сергія Дилевського на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ).

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