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Беларусь: представителя стачкома МТЗ Дилевского приговорили к 10 суткам ареста

Киев • УНН

 • 14973 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Лидера забастовочного комитета Минского тракторного завода и члена президиума Координационного совета Сергея Дилевского суд Заводского района в Минске приговорил к 10 суткам лишения свободы за “организацию несанкционированной акции”, передаёт УНН со ссылкой на белорусскую службу “Радио Свобода”.

Беларусь: представителя стачкома МТЗ Дилевского приговорили к 10 суткам ареста

По данным службы, Дилевский обвинялся в призыве к забастовке и нарушении закона о проведении массовых мероприятий. Судья Алена Капцевич вела судебное разбирательство по Skype. Сам Сергей Дилевский содержался в изоляторе временного содержания на Окрестина.

Судья спросил, что он делал на блокпосту МТЗ 24 августа.

“Мы обсудили работу предприятия, что кто-то хочет, а кто-то не хочет бастовать, мнение людей. Инициаторами были люди. Всего было от 20 до 40 человек”, — сказал Сергей Дилевский, добавив, что Мингорисполком не давал разрешение на его проведение.

По словам Дилевского, на МТЗ он работает с 2008 года. 24 августа он не призывал к забастовке. Состоялась встреча заводчан с заместителем директора завода.

Дали показания заместитель начальника полиции общественной безопасности Александр Близнюк и начальник патрульной службы Партизанского РОВД Алексей Чуйко. Согласно данным “Радио Свобода”, свидетели не помнят, как именно Дилевский призывал к забастовке.

“Это был митинг, потому что по закону Дилевский собрал много людей на открытом воздухе возле КПП МТЗ. Вопросы забастовки обсуждались в государственных органах ”, - пояснил свидетель Алексей Чуйко, почему он назвал митинг рабочих возле завода “несанкционированной акцией”.

По словам адвоката, информация о задержании Дилевского она получила из СМИ.

“Мне сказали в Партизанском РОВД, что Дилевский не задержан. Только сегодня получила материалы дела за 10 минут. Мне запретили их фотографировать”, — сказала адвокат Дарья Липкина.

Как сообщал УНН, утром 24 августа члены президиума КС Ольга Кавалкова и Сергей Дилевский были задержаны ОМОНом у въезда на Минский тракторный завод.

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