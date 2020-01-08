Білорусь і Євросоюз підписали угоду про спрощення візового режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Білорусь і Євросоюз підписали угоду про спрощення візового режиму та про співпрацю сторін в області реадмісію. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Білорусі.
Згідно з новим документом, візовий збір для білорусів, які бажають відвідати ЄС, складе 35 євро. Також знизиться час розгляду заявок на отримання візи.
При цьому деякі категорії мандрівників, включаючи журналістів, студентів і членів офіційних делегацій, зможуть отримувати багаторазові візи з більш тривалим терміном дії, надаючи при цьому меншу кількість документів, необхідних для підтвердження мети поїздки.
Нагадаємо, Білорусь сподівалась підписати восени візову угоду з ЄС.