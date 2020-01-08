Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109521 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111807 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110314 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121542 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103066 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106803 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107177 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131733 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130537 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 191935 просмотра

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Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима

Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима

Киев  •  УНН

 • 13312 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Беларуси.

Согласно новому документу, визовый сбор для белорусов, желающих посетить ЕС, составит 35 евро. Также снизится рассмотрении заявок на получение визы.

При этом некоторые категории путешественников, включая журналистов, студентов и членов официальных делегаций, смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия, оказывая при этом меньшее количество документов, необходимых для подтверждения цели поездки.

Напомним, Беларусь надеялась подписать осенью визовое соглашение с ЕС.

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