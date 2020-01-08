Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и о сотрудничестве сторон в области реадмиссии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Беларуси.
Согласно новому документу, визовый сбор для белорусов, желающих посетить ЕС, составит 35 евро. Также снизится рассмотрении заявок на получение визы.
При этом некоторые категории путешественников, включая журналистов, студентов и членов официальных делегаций, смогут получать многократные визы с более длительным сроком действия, оказывая при этом меньшее количество документов, необходимых для подтверждения цели поездки.
Напомним, Беларусь надеялась подписать осенью визовое соглашение с ЕС.