Білорусь і Норвегія погодили спрощення візового режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Білорусія і Норвегія мають намір незабаром спростити візовий режим між країнами, а також налагодити співпрацю в сфері ядерної безпеки. Про це повідомила в середу пресслужба МЗС Білорусі за підсумками чергового раунду консультацій зовнішньополітичних відомств двох країн в Осло, інформує УНН.
"З урахуванням нещодавнього підписання угод між Білоруссю і Євросоюзом про спрощення видачі віз та про реадмісію досягнута домовленість про підготовку в максимально стислі терміни аналогічних документів між Білоруссю і Норвегією", - сказано у повідомленні.
Крім того, "сторони привітали цілеспрямовані зусилля профільних відомств двох країн з узгодження проекту угоди про взаємодію між національними органами з ядерної безпеки".
Як повідомлялося раніше в УНН, 8 січня Білорусь і Євросоюз підписали угоду про спрощення візового режиму.