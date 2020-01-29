Беларусь и Норвегия согласовали упрощение визового режима
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Белоруссия и Норвегия намерены вскоре упростить визовый режим между странами, а также наладить сотрудничество в сфере ядерной безопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Беларуси по итогам очередного раунда консультаций внешнеполитических ведомств двух стран в Осло, передает УНН.
"С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией", - говорится в сообщении.
Кроме того, "стороны приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности".
Как сообщалось ранее в УНН, 8 января Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима.