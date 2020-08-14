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Білорусь: глави МЗС ЄС сьогодні, ймовірно, доручать скласти список санкцій - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13853 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністри закордонних справ ЄС сьогодні, ймовірно, доручать дипломатам скласти список санкцій щодо Білорусі. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter, передає УНН.

"Міністри закордонних справ ЄС сьогодні, ймовірно, доручать дипломатам скласти список санкцій щодо Білорусі. Ще невідомо, наскільки високопосадові особи будуть в списку", - написав Йозвяк.

Він нагадав, що після придушення демонстрацій в Білорусі в 2010 році, санкції були введені 1 лютого.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу заявила, що стежить за подіями в Білорусі і засуджує дії влади по відношенню до людей, які вийшли на акції протесту. Білоруську владу закликають звільнити всіх затриманих.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю під час візиту до Праги раніше заявив, що США можуть ввести санкції проти Білорусі через президентські вибори і нові заворушення в країні.

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