Білорусь: глави МЗС ЄС сьогодні, ймовірно, доручать скласти список санкцій - ЗМІ

"Міністри закордонних справ ЄС сьогодні, ймовірно, доручать дипломатам скласти список санкцій щодо Білорусі. Ще невідомо, наскільки високопосадові особи будуть в списку", - написав Йозвяк.

Він нагадав, що після придушення демонстрацій в Білорусі в 2010 році, санкції були введені 1 лютого.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу заявила, що стежить за подіями в Білорусі і засуджує дії влади по відношенню до людей, які вийшли на акції протесту. Білоруську владу закликають звільнити всіх затриманих.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю під час візиту до Праги раніше заявив, що США можуть ввести санкції проти Білорусі через президентські вибори і нові заворушення в країні.