Беларусь: главы МИД ЕС сегодня, вероятно, поручат составить список санкций - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Министры иностранных дел ЕС сегодня, вероятно, поручат дипломатам составить список санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Twitter, передает УНН.
"Министры иностранных дел ЕС сегодня, вероятно, поручат дипломатам составить список санкций в отношении Беларуси. Еще неизвестно, насколько высокопоставленные лица будут в списке", - написал Йозвяк.
Он напомнил, что после подавления демонстраций в Беларуси в 2010 году, санкции были введены 1 февраля.
Напомним, ранее Совет Европейского Союза заявил, что следит за событиями в Беларуси и осуждает действия власти по отношению к людям, которые вышли на акции протеста. Белорусские власти призывают освободить всех задержанных.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу ранее заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси из-за президентских выборх и новых беспорядков в стране.