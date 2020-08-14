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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96266 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122876 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105117 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124934 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100555 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101462 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103735 просмотра

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Беларусь: главы МИД ЕС сегодня, вероятно, поручат составить список санкций - СМИ

Беларусь: главы МИД ЕС сегодня, вероятно, поручат составить список санкций - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13851 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министры иностранных дел ЕС сегодня, вероятно, поручат дипломатам составить список санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк у себя в Twitter, передает УНН.

"Министры иностранных дел ЕС сегодня, вероятно, поручат дипломатам составить список санкций в отношении Беларуси. Еще неизвестно, насколько высокопоставленные лица будут в списке", - написал Йозвяк.

Он напомнил, что после подавления демонстраций в Беларуси в 2010 году, санкции были введены 1 февраля.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза заявил, что следит за событиями в Беларуси и осуждает действия власти по отношению к людям, которые вышли на акции протеста. Белорусские власти призывают освободить всех задержанных.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео в интервью во время визита в Прагу ранее заявил, что США могут ввести санкции против Беларуси из-за президентских выборх и новых беспорядков в стране.

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