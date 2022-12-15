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"Білий дим" від Євроради: у ЄС затвердили пакет на 18 млрд євро допомоги Україні

"Білий дим" від Євроради: у ЄС затвердили пакет на 18 млрд євро допомоги Україні

Київ • УНН

 • 663592 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У ЄС затвердили пакет фінансової підтримки України у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода у Європі Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Білий дим від EUCO: пакет із 4-х екофінів схвалений - 18 мільярдів для України, 2 пакети по Угорщині та план мінімальної ставки корпоративного податку", - написав Йозвяк.

Доповнення

Європейському Союзу вдалося 12 грудня домовитися про 18 мільярдів євро фінансової допомоги для України на 2023 рік, по 1,5 мільярда євро щомісяця.

Про нього вдалося домовитися, коли Угорщина отримала від країн ЄС зниження суми, що підпадає під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.

Європейський парламент погодив кредит Україні від ЄС на 18 мільярдів євро на 2023 рік.

Втім, 14 грудня Польща затримала офіційне ухвалення ЄС мінімального корпоративного податку для великих компаній і, як наслідок, заблокувала цілий пакет інших угод, включаючи фінансування України у 2023 році.

Варшава пояснила, що хоче певні зміни у податковій угоді, а також розірвати політичний зв'язок у пакеті з підтримуваною нею допомогою Україні.

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