"Белый дым" от Евросовета: в ЕС утвердили пакет на 18 млрд евро помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В ЕС утвердили пакет финансовой поддержки Украины в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Об этом сообщил журналист Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
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"Белый дым от EUCO: пакет из 4-х экофинов одобрен - 18 миллиардов для Украины, 2 пакета по Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога", - написав Йозвяк.
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Европейскому Союзу удалось 12 декабря договориться о 18 миллиардах евро финансовой помощи для Украины на 2023 год, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно.
О нем удалось договориться, когда Венгрия получила от стран ЕС снижение суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.
Европейский парламент согласовал кредит Украине от ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год.
Впрочем, 14 декабря Польша задержала официальное принятие ЕС минимального корпоративного налога для крупных компаний и, как следствие, заблокировала целый пакет других соглашений, включая финансирование Украины в 2023 году.
Варшава объяснила, что хочет определенные изменения в налоговом соглашении, а также разорвать политическую связь в пакете с поддерживаемой ею помощью Украине.