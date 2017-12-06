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Білий дім: Вашингтон визнає Єрусалим столицею Ізраїлю

Білий дім: Вашингтон визнає Єрусалим столицею Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу офіційно оголосить про визнання Вашингтоном Єрусалиму столицею Ізраїлю, заявив високопоставлений представник Білого дому в ході спецбрифінгу, передає УНН.

"Президент 6 грудня оголосить, що Сполучені Штати Америки визнають Єрусалим столицею Ізраїлю", - повідомив він.

Представник адміністрації заявив, що "це є визнанням як історичної реальності, так і сучасної реальності".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС закликає Трампа не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю

"Це оголошення (про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю - ред.) не змінює політики США в питанні кордонів", - сказав чиновник, також він зауважив, що США як і раніше визнають статус-кво в питанні Храмової гори в Єрусалимі.

Також він повідомив, що Трамп "розпорядиться, щоб держдепартамент почав роботу по перенесенню посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок проінформував президента Палестини Махмуда Аббаса про те, що він має намір перемістити посольство США з Тель-Авіву до Єрусалима.

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