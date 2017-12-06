Белый дом: Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", - сообщил он.

Представитель администрации заявил, что "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности".

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"Это объявление (о признании Иерусалима столицей Израиля - ред.) Не меняет политики США в вопросе границ", - сказал чиновник, также он отметил, что США по-прежнему признают статус-кво в вопросе Храмовой горы в Иерусалиме.

Также он сообщил, что Трамп "распорядится, чтобы госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим".

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник проинформировал президента Палестины Махмуда Аббаса о том, что он намерен переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.