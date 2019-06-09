Білий дім санкціонував випуск в Саудівській Аравії частин високоточних бомб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа в обхід Конгресу санкціонувала більше 20 угод в галузі озброєнь з арабськими країнами, одна з яких передбачає виробництво компанією Raytheon комплектуючих для високоточних керованих авіаційних бомб (УАБ) Paveway на території Саудівської Аравії. Про це повідомила газета The New York Times, передає УНН.
Видання акцентує увагу на тому, що адміністрація США мотивувала своє рішення зростанням напруженості з Іраном. Це дозволило Білому дому скористатися надзвичайними повноваженнями, що дають право реалізувати угоди без згоди Конгресу. Сенатори-республіканці Ліндсі Грем, Ренд Пол і Тодд Янг, а також демократи Роберт Менендес, Кріс Мерфі, Патрік Ліхі і Джек Рід підготували 22 спільні резолюції з метою не допустити укладення угод із продажу американської зброї арабським країнам без їх схвалення Конгресом.
24 травня держсекретар США Майкл Помпео оголосив про рішення скористатися надзвичайних правом і без схвалення законодавців завершити процес укладення 22 угод з продажу озброєнь Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії на загальну суму в 8,1 млрд доларів для "стримування іранської агресії". За даними газети, в тому числі мова йде про постачання Саудівській Аравії і ОАЕ 120 УАБ виробництва Raytheon, а також про забезпечення саудівських винищувачів F-15, гаубиць, протитанкових установок і гвинтівок.
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Як пояснює газета, в Конгресі США не знали про становище щодо виробництва систем управління і наведення для УАБ Paveway в Саудівській Аравії. Така угода означає передачу важливих для національної безпеки США технологій і робочих місць іншій державі, що суперечить передвиборчим обіцянкам Трампа.
Відповідно до закону, Міноборони США має повідомляти Конгрес про плани продажу зброї або військового спорядження іншим країнам. У законодавців є 30 днів, щоб блокувати операцію, але це відбувається вкрай рідко.
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Нагадаємо, Сполучені Штати прагнуть не допустити появи ядерної зброї в Ірану.