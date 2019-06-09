Білий дім санкціонував випуск в Саудівській Аравії частин високоточних бомб

Видання акцентує увагу на тому, що адміністрація США мотивувала своє рішення зростанням напруженості з Іраном. Це дозволило Білому дому скористатися надзвичайними повноваженнями, що дають право реалізувати угоди без згоди Конгресу. Сенатори-республіканці Ліндсі Грем, Ренд Пол і Тодд Янг, а також демократи Роберт Менендес, Кріс Мерфі, Патрік Ліхі і Джек Рід підготували 22 спільні резолюції з метою не допустити укладення угод із продажу американської зброї арабським країнам без їх схвалення Конгресом.

24 травня держсекретар США Майкл Помпео оголосив про рішення скористатися надзвичайних правом і без схвалення законодавців завершити процес укладення 22 угод з продажу озброєнь Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії на загальну суму в 8,1 млрд доларів для "стримування іранської агресії". За даними газети, в тому числі мова йде про постачання Саудівській Аравії і ОАЕ 120 УАБ виробництва Raytheon, а також про забезпечення саудівських винищувачів F-15, гаубиць, протитанкових установок і гвинтівок.

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Як пояснює газета, в Конгресі США не знали про становище щодо виробництва систем управління і наведення для УАБ Paveway в Саудівській Аравії. Така угода означає передачу важливих для національної безпеки США технологій і робочих місць іншій державі, що суперечить передвиборчим обіцянкам Трампа.

Відповідно до закону, Міноборони США має повідомляти Конгрес про плани продажу зброї або військового спорядження іншим країнам. У законодавців є 30 днів, щоб блокувати операцію, але це відбувається вкрай рідко.

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Нагадаємо, Сполучені Штати прагнуть не допустити появи ядерної зброї в Ірану.