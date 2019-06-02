ЗМІ повідомили про ультиматум США для Європи через військові проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. США зажадали від європейських країн внести зміни в програму оборонної політики, в іншому випадку Вашингтон не буде займатися спільними військовими розробками з ЄС, пише іспанська газета El Pais з посиланням на документи, що потрапили в розпорядження видання, пише УНН.
За даними видання, 22 травня сторони зустрілися для обговорення питань, пов’язаних з Європейським фондом оборони, який буде займатися фінансуванням досліджень і придбанням військової техніки.
США вважають, що європейські правила занадто обмежувальні з точки зору інтелектуальної власності та експортного контролю і можуть перешкоджати роботі американських компаній над оборонними проектами в Європі.
“Коли буде криза і ваша захист зазнає невдачі, ваші громадяни не будуть сильно вражені тим фактом, що придбана зброя було тільки з європейських країн”, — заявив Майкл Мерфі, заступник помічника секретаря бюро з європейських та євразійських відносин Держдепартаменту США.
Якщо обмеження, встановлені в ЄС, не зміняться, Євросоюзу доведеться вибирати: відмовитися від використання “кращих технологічних можливостей” або ж зайнятися створенням власних.
Мерфі додав, що в разі серйозної кризи ЄС потрібна допомога США, Великої Британії, Канади та Норвегії. Така допомога може не прийти в разі, якщо військові плани Брюсселя приведуть до того, що збройові галузі Європи і США не зможуть працювати разом, пояснив він. Представник Держдепартаменту не уточнив, які саме заходи готовий вжити Вашингтон.
Нагадуємо, Пентагон попросив Білий дім не політизувати ЗC США через ситуацію з John McCain.