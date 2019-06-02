ЗМІ повідомили про ультиматум США для Європи через військові проекти

КИЇВ. 2 червня. УНН. США зажадали від європейських країн внести зміни в програму оборонної політики, в іншому випадку Вашингтон не буде займатися спільними військовими розробками з ЄС, пише іспанська газета El Pais з посиланням на документи, що потрапили в розпорядження видання, пише УНН.