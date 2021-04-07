Білий дім може призначити спецпредставника по "Північному потоку - 2" - ЗМІ

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Повідомляється, що чиновник відповідатиме за переговори про припинення будівництва газопроводу.

За її даними, відповідну посаду помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в кінці квітня запропонував Амоса Хокстейну, який займав пост спецпредставника і координатора у справах міжнародної енергетики в адміністрації Барака Обами. Хокстейн в минулому році покинув пост директора наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Він поки не відповів на пропозицію Саллівана.

Як зазначає Politico, розгляд такого кроку означає деяку зміну політики США з цього питання: зокрема це говорить про більш пильну уваги Вашингтону до проекту. Джерела видання заявили, що в Білому домі існує консенсус щодо того, що потрібні більш активні зусилля для закриття проекту, особливо зараз, коли він завершений на 96%.

Доповнення

1 квітня оператор будівництва - компанія Nord Stream 2 AG - повідомила, що газопровід готовий на 95 відсотків. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря повинні були здати ще в кінці 2019 року. Однак його завершення завадила, зокрема, загроза санкцій з боку США, через яку проект почали залишати європейські компанії. Крім США, проти проекту виступають Литва, Латвія, Польща і Україна.