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Белый дом может назначить спецпредставителя по "Северному потоку - 2" - СМИ

Белый дом может назначить спецпредставителя по "Северному потоку - 2" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 19017 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2" с целью его закрытия. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода.

По ее данным, соответствующую должность помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце апреля предложил Амосу Хокстейну, который занимал пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы. Хокстейн в прошлом году покинул пост директора наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Он пока не ответил на предложение Салливана.

Как отмечает Politico, рассмотрение такого шага означает некоторое изменение политики США по этому вопросу: в частности это говорит о более пристальное внимание Вашингтона к проекту. Источники газеты заявили, что в Белом доме существует консенсус относительно того, что нужны более активные усилия для закрытия проекта, особенно сейчас, когда он завершен на 96%.

Дополнение

1 апреля оператор строительства - компания Nord Stream 2 AG - сообщила, что газопровод готов на 95 процентов. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей длины газопровода.

Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, по которой проект начали оставлять европейские компании. Кроме США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

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