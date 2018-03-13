Біатлоніст Радь виграв для України четверте "золото" Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У південнокорейському місті Пхьончхан стартував четвертий змагальний день Паралімпійських ігор біатлонною чоловічою гонкою на середній дистанції (12,5 км) серед сидячих спортсменів, передає кореспондент УНН.
18-річний дебютант Тарас Радь виявився єдиним представником України в даних перегонах. Після двох вогневих рубежів українець захопив лідерство, але перевага над американцем Соулем рівнялася тільки 2,1 секунді. Однак два хибні постріли американця на наступному рубежі дозволили Радю збільшити перевагу до 34,5 секунд.
У підсумку Радь фінішував першим (0 промахів) і виборов для України четверту золоту нагороду. Паралімпійський чемпіон Пхьончхану в спринті Даніель Кноссен виборов срібну медаль (0) +1:01,7 хв. “Бронза” в іншого американця Ендрю Соула (2) +1:33,1 хв.
Нагадаємо, що після трьох днів Паралімпіади-2018 “жовто-блакитна” збірна піднялася до трійки кращих в загальному заліку.