Биатлонист Радь выиграл для Украины четвертое "золото" Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В южнокорейском городе Пхенчхане стартовал четвертый соревновательный день Паралимпийских игр биатлонной мужской гонкой на средней дистанции (12,5 км) среди сидячих спортсменов, передает корреспондент УНН.
18-летний дебютант Тарас Радь оказался единственным представителем Украины в данной гонке. После двух огневых рубежей украинец захватил лидерство, но преимущество над американцем Соул равнялась только 2,1 секунды. Однако два ложные выстрелы американца на следующем рубеже позволили Радю увеличить преимущество до 34,5 секунд.
В итоге Радь финишировал первым (0 промахов) и завоевал для Украины четвертую золотую награду. Паралимпийский чемпион Пхенчхана в спринте Даниэль Кноссен завоевал серебряную медаль (0) 1:01,7 мин. “Бронза” у другого американца Эндрю Соула (2) +1:33.1 мин.
Напомним, что после трех дней Паралимпиады-2018 “желто-голубая” сборная поднялась в тройку лучших в общем зачете.