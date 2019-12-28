Біатлон: українці здобули "бронзу" у Різдвяній гонці в Гельзенкірхені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний посіли третє місце за результатами гонки World Team Challenge, яка пройшла в німецькому місті Гельзенкірхен, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Федерації біатлону України.

Так, 28 грудня в Гельзенкірхені проходить гонка зірок World Team Challenge, як зазвичай, складається з двох частин: мас-старту і гонки переслідування.

Перед гонкою пройшло змагання в "перестрілці", в якому найсильнішим виявився українець Дмитро Підручний. Спочатку він виграв чоловічу кваліфікацію, а потім в фіналі також став кращим, відібравши першість у лідера Кубка світу серед жінок Доротеї Вірер.

Такий швидкий стрілецький початок обіцяв і успішний виступ в мас-старті, де партнеркою Підручного була Анастасія Меркушина. Український дует на восьми вогневих рубежах допустив всього три промахи, що дозволило нашій команді фінішувати третіми, і 12-секундне відставання від лідерів перетвориться в шість секунд перед гонкою переслідування, гандикапи перед якою зменшуються вдвічі.

Пара Лаура Дальмайєр - Філіпп Наврат стала другою в мас-старті, всього лиш трохи поступившись торішнім переможцям цього шоу Доротеї Вірер - Лукасу Хоферу. Але головні призи гонки будуть розіграні трохи пізніше, в гонці переслідування.

Нагадаємо, українські біатлоністки та біатлоністи опинилися в числі лідерів за точністю стрільби на перших трьох етапах Кубка світу.

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