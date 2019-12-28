Биатлон: украинцы выиграли "бронзу" в Рождественской гонке в Гельзенкирхене

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Подручный заняли третье место по результатам гонки World Team Challenge, которая прошла в немецком городе Гельзенкирхен, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.

Так, 28 декабря в Гельзенкирхене проходит гонка звезд World Team Challenge, которая как правило, состоит из двух частей: масс-старта и гонки преследования.

Перед гонкой прошло соревнование в "перестрелке", в котором сильнейшим оказался украинец Дмитрий Подручный. Сначала он выиграл мужскую квалификацию, а затем в финале также стал лучше, отобрав первенство у лидера Кубка мира среди женщин Доротеи Вирер.

Такое быстрое стрелковое начало обещало и успешное выступление в масс-старте, где партнершей Подручного была Анастасия Меркушина. Украинский дуэт на восьми огневых рубежах допустил всего три промаха, что позволило нашей команде финишировать третьими, и 12-секундное отставание от лидеров превратится в шесть секунд перед гонкой преследования, гандикапы перед которой уменьшаются вдвое.

Пара Лаура Дальмайер - Филипп Наврат стала второй в масс-старте, всего лишь немного уступив прошлогодним победителям этого шоу Дортеи Вирер - Лукасу Хоферу. Но главные призы гонки будут разыграны чуть позже, в гонке преследования.

Напомним, украинские биатлонистки и биатлонисты оказались в числе лидеров по точности стрельбы на первых трех этапах Кубка мира.

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