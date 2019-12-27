Троє українців увійшли до топ-10 за влучністю перших етапів КС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українські біатлоністки та біатлоністи опинилися в числі лідерів за точністю стрільби на перших трьох етапах Кубка світу (Хохфільцені, Остерсунді та Ансі), інформує УНН з посиланням на “UA:Біатлон”.
Дар’я Блашко, яка після дворічної перерви проводить дебютний сезон на світовому рівні, наразі посідає друге місце з показником в 91 відсоток. Цю позицію вона ділить із представницею Китаю Чу Янь Мень, яка торік мала показник точності всього у 71 відсоток. Наша Олена Підгрушна з 90 відсотками йде 4-ю. Нижче йдуть Юлія Джима (87) і Віта Семеренко (87).
Найвлучнішою спортсменкою за підсумками трьох етапів є Хлої Шевальє з Франції — лише вісім набоїв вона відправила в “молоко” (92).
У чоловічій сітці Артем Тищенко потрапив до тор-10 спортсменів за якістю роботи на вогневих рубежах — 89 відсотків. Український біатлоніст продемонстрував не гіршу влучність, аніж лідер тоталу Йоханнес Тіннес Бьо, і випередив німецьких та французьких “акул біатлону”: Мартена Фуркада, Кантена Фійона Майє, Бенедікта Долля й багатьох інших.
Зауважимо, що 9 січня почнеться 4-й етап КС у німецькому Обергофі.