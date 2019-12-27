Трое украинцев вошли в топ-10 по меткости первых этапов КМ по биатлону

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 54298 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130686 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128633 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154109 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112893 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112901 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109993 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132349 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130907 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трое украинцев вошли в топ-10 по меткости первых этапов КМ по биатлону

Трое украинцев вошли в топ-10 по меткости первых этапов КМ по биатлону

Киев  •  УНН

 • 11888 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинские биатлонистки и биатлонисты оказались в числе лидеров по точности стрельбы на первых трех этапах Кубка мира (Хохфильцене, Остерсунде и Анси), информирует УНН со ссылкой на "UA:Биатлон".

Дарья Блашка, которая после двухлетнего перерыва проводит дебютный сезон на мировом уровне, пока занимает второе место с показателем в 91 процент. Эту позицию она делит с представительницей Китая Чу Ян Мень, в прошлом году имела показатель точности всего в 71 процент. Наша Елена Пидгрушная с 90 процентами идет 4-й. Ниже идут Юлия Джима (87) и Вита Семеренко (87).

Самой меткой спортсменкой по итогам трех этапов является Хлои Шевалье из Франции — всего восемь патронов она отправила в “молоко” (92).

В мужской сетке Артем Тищенко попал в тор-10 спортсменов по качеству работы на огневых рубежах — 89 процентов. Украинский биатлонист продемонстрировал не хуже меткость, чем лидер тотала Йоханнес Тиннес Бё и опередил немецких и французских “акул биатлону”: Мартена Фуркада, Кантена Фийон Майя, Бенедикта Долля и многих других.

Заметим, что 9 января начнется 4-й этап КС в немецком Оберхофе.

Украинские Национальные Новости

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