Трое украинцев вошли в топ-10 по меткости первых этапов КМ по биатлону

Дарья Блашка, которая после двухлетнего перерыва проводит дебютный сезон на мировом уровне, пока занимает второе место с показателем в 91 процент. Эту позицию она делит с представительницей Китая Чу Ян Мень, в прошлом году имела показатель точности всего в 71 процент. Наша Елена Пидгрушная с 90 процентами идет 4-й. Ниже идут Юлия Джима (87) и Вита Семеренко (87).

Самой меткой спортсменкой по итогам трех этапов является Хлои Шевалье из Франции — всего восемь патронов она отправила в “молоко” (92).

В мужской сетке Артем Тищенко попал в тор-10 спортсменов по качеству работы на огневых рубежах — 89 процентов. Украинский биатлонист продемонстрировал не хуже меткость, чем лидер тотала Йоханнес Тиннес Бё и опередил немецких и французских “акул биатлону”: Мартена Фуркада, Кантена Фийон Майя, Бенедикта Долля и многих других.

Заметим, что 9 января начнется 4-й этап КС в немецком Оберхофе.