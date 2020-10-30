Безпекова підгрупа у ТКГ по Донбасу розпочала засідання

"Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване українською делегацією, розпочалось", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване українською делегацією, було заплановано на сьогодні о 17:00.

Як повідомляв УНН раніше, за інформацією радника у ТКГ від України Олексія Арестовича, представники української делегації у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи розглядають обстріли з боку незаконних збройних формувань українських позицій у районі Водяного Донецької області як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню. Українська сторона за допомогою координаційних механізмів ТКГ припинила обстріли та ініціює екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.