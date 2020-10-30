Безпекова підгрупа у ТКГ по Донбасу розпочала засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Позачергове засідання підгрупи із безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване українською делегацією, розпочалося. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку Facebook української делегації для участі у ТКГ.
"Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване українською делегацією, розпочалось", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване українською делегацією, було заплановано на сьогодні о 17:00.
Як повідомляв УНН раніше, за інформацією радника у ТКГ від України Олексія Арестовича, представники української делегації у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи розглядають обстріли з боку незаконних збройних формувань українських позицій у районі Водяного Донецької області як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню. Українська сторона за допомогою координаційних механізмів ТКГ припинила обстріли та ініціює екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.