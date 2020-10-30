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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 24111 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 52926 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 72118 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 83916 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94659 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113170 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114729 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 126305 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Подгруппа по безопасности в ТКГ по Донбассу начала заседание

Подгруппа по безопасности в ТКГ по Донбассу начала заседание

Киев  •  УНН

 • 15972 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, началось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Facebook украинской делегации для участия в ТКГ.

"Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, началось", - говорится в сообщении.

Напомним, внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, было запланировано на сегодня в 17:00.

Как сообщал УНН ранее, по информации советника в ТКГ от Украины Алексея Арестовича, представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы рассматривают обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинских позиций в районе Водяного Донецкой области как попытку срыва договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня. Украинская сторона с помощью координационных механизмов ТКГ прекратила обстрелы и инициирует экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.

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