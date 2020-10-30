Подгруппа по безопасности в ТКГ по Донбассу начала заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, началось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Facebook украинской делегации для участия в ТКГ.
"Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, началось", - говорится в сообщении.
Напомним, внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией, было запланировано на сегодня в 17:00.
Как сообщал УНН ранее, по информации советника в ТКГ от Украины Алексея Арестовича, представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы рассматривают обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинских позиций в районе Водяного Донецкой области как попытку срыва договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня. Украинская сторона с помощью координационных механизмов ТКГ прекратила обстрелы и инициирует экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.