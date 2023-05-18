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Безглузді для рф атаки на Київ необхідні кремлю для підняття градуса патріотичної істерії - Данілов

Київ • УНН

 • 828938 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю російського диктатора путіна. Безглузді й супервитратні для рф атаки на столицю необхідні кремлю для підняття градуса патріотичної істерії всередині країни. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

«Київ залишається маніакальною і недосяжною цілю путіна. Символічні місця Києва – мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для рф атаки на Столицю необхідні кремлю для підняття градуса патріотичної істерії всередині країни. На росії розвивається процес розпачу і розчарування владою на фоні провалу наступу і невдач на фронті», - написав Данілов у Twitter.

Доповнення

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Київ під час ракетних ударів армії рф атакують найчастіше, але ставитися до цього треба спокійно, бо очевидно, що це спонукає до кращого захисту, і дискусії на цю тему лише нервують суспільство.

У небі над Україною у ніч на 18 травня знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет.

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