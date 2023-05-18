Бессмысленные для рф атаки на Киев необходимы кремлю для поднятия градуса патриотической истерии - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Киев остается маниакальной и недостижимой целью российского диктатора путина. Бессмысленные и суперзатратные для рф атаки на столицу необходимы кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.
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«Киев остается маниакальной и недостижимой целью путина. Символические места Киева – цель российских ракетных обстрелов. Бессмысленные и суперзатратные для рф атаки на Столицу необходимы кремлю для поднятия градуса патриотической истерии внутри страны. На россии развивается процесс отчаяния и разочарования властью на фоне провала наступления и неудач на фронте», - написал Данилов в Twitter.
Дополнение
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Киев во время ракетных ударов армии рф атакуют чаще всего, но относиться к этому надо спокойно, потому что очевидно, что это побуждает к лучшей защите, и дискуссии на эту тему только нервируют общество.
В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.