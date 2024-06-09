Безбарʼєрний простір, інклюзія та спорт для військових ветеранів: Кіпер провів робочу зустріч з громадськістю Одещини

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер зустрівся з громадськістю Одещини. Про подробиці зустрічі розповів представник урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в Одеській ОВА Олег Соколов, передає УНН.

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Так, у ході зустрічі Кіпер з громадськістю обговорив низку питань. Зокрема, щодо повноцінного функціонування Балтського районного фізкультурно-спортивного центру для осіб з інвалідністю "Фенікс".

Маємо невирішеним питання з приміщенням для центу. Його немає. І ми втрачаємо дорогоцінний час, адже люди з інвалідністю, наші ветерани, вже могли би проходити спортивну реабілітацію у центрі, освоювати обраний вид спорту, спілкуватися, тощо. Проте без доступного приміщення це неможливо

Крім того, підняли питання урегулювання питання відвідування людиною з інвалідністю ТЦК.

Усі ми знаємо, що зараз є довгі черги, проте людині з інвалідністю, 1групи, яка пересувається на кріслі колісному, є НЕ зручним довго стояти у живій черзі. Тож обговорили можливість координувати з уповноваженою особою відвідування людьми з інвалідністю ТЦК, щоб запобігати незручним ситуаціям довгого перебування людини з інвалідністю у живій черзі

Він також розповів, що на Одещині планують створити туристичні маршрути, доступні для людей з інвалідністю, які пересуваються на колісному кріслі. У ці маршрути буде входити також відвідування закладів культури (оперного театру, музкомедії і т.п.).

Тож хотілося би співпрацювати з Департаментом культури Одеської ОВА для поліпшення безбар'єрного простору в закладах культури (розумію, що часто є складність усунути бар'єри в будівлях, які є історичними та культурними пам'ятками, проте мусимо знаходити вихід, можливо керуючись досвідом інших країн, де зберігається і культурний спадок, проте і знаходиться можливість для поліпшення безбар'єрного доступу до будівель

Також обговорили важливість спільного з керівництвом Департаментом архітектури та містобудування Одеської області моніторингу будівель та установ у містах та містечках Одеської області.

Наші ветерани повертаються з травмами, їхнє життя змінюється, адже ще вчора звичайні здорові люди, які могли відвідувати будь-яку будівлю, тепер пересуваються на протезах, милицях, кріслах колісних... І кожного дня стикаються з бар'єрами та непристосованістю міст. Тому зараз надзвичайно важливо подбати про те, щоб наші ветерани могли НА РІВНИХ відвідувати УСІ заклади та установи, які відвідують інші громадяни України, тим більше, коли це люди, які ціною власного здоров'я захистили нас від ворожої російської навали