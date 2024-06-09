Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с общественностью Одесской области. О подробностях встречи рассказал представитель правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью в Одесской ОВА Олег Соколов, передает УНН.

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Так, в ходе встречи кипер с общественностью обсудил ряд вопросов. В частности, относительно полноценного функционирования Балтского районного физкультурно-спортивного центра для лиц с инвалидностью "Феникс".

Имеем нерешенным вопрос с помещением для цента. Его нет. И мы теряем драгоценное время, ведь люди с инвалидностью, наши ветераны, уже могли бы проходить спортивную реабилитацию в центре, осваивать выбранный вид спорта, общаться и тому подобное. Однако без доступного помещения это невозможно пишет Соколов.

Кроме того, подняли вопрос урегулирования вопроса посещения человеком с инвалидностью ТЦК.

Все мы знаем, что сейчас есть длинные очереди, однако человеку с инвалидностью, 1 группы, которая передвигается на кресле колесном, неудобно долго стоять в живой очереди. Поэтому обсудили возможность координировать с уполномоченным лицом посещение людьми с инвалидностью ТЦК, чтобы предотвращать неудобные ситуации долгого пребывания человека с инвалидностью в живой очереди добавляет Соколов.

Он также рассказал, что в Одесской области планируют создать туристические маршруты, доступные для людей с инвалидностью, которые передвигаются на колесном кресле. В эти маршруты будет входить также посещение учреждений культуры (оперного театра, музкомедии и т.п.).

Поэтому хотелось бы сотрудничать с Департаментом культуры Одесской ОВА для улучшения безбарьерного пространства в учреждениях культуры (понимаю, что часто есть сложность устранить барьеры в зданиях, которые являются историческими и культурными памятниками, однако должны находить выход, возможно руководствуясь опытом других стран, где сохраняется и культурное наследие, однако и находится возможность для улучшения безбарьерного доступа к зданиям пишет Соколов.

Также обсудили важность совместного с руководством Департаментом архитектуры и градостроительства Одесской области мониторинга зданий и учреждений в городах и городках Одесской области.

Наши ветераны возвращаются с травмами, их жизнь меняется, ведь еще вчера обычные здоровые люди, которые могли посещать любое здание, теперь передвигаются на протезах, костылях, креслах колесных... И каждый день сталкиваются с барьерами и не приспособленностью городов. поэтому сейчас чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы наши ветераны могли на равных посещать все заведения и учреждения, которые посещают другие граждане Украины, тем более, когда это люди, которые ценой собственного здоровья защитили нас от вражеского российского нашествия комментирует Соколов.

Уполномоченный поблагодарил кипера за содействие в решении ряда вопросов, связанных с защитой прав лиц с инвалидностью и построения безбарьерного пространства.

Ведь неоднократно обращался к господину Олегу с разными делами и каждый раз было быстрое и конструктивное решение вопроса о сути резюмировал он.

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