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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
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Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области
Председатель Одесской областной государственной администрации во время встречи с общественностью обсудил вопросы, связанные с созданием безбарьерных пространств, инклюзии и спортивных возможностей для ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями.
Войска РФ атаковали Покровскую общину Никопольщины
Российские войска атаковали населенный пункт Покровска Никопольского района с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, нанеся ущерб инфраструктуре и частной собственности.
Финляндия передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности
Финляндия передает Украине новейшее вооружение, в том числе то, которое все еще находится в стадии разработки, а также положительные отзывы об использовании финской оборонной продукции в Украине, что поможет в разработке новой финской военной техники.
Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области
Оккупанты нанесли 429 ударов по Запорожской области, в том числе по 8 населенным пунктам: 181 удар из БПЛА, 13 обстрелов из РСЗО и 235 других обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 518 560 человек личного состава и 7869 танков.
ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции
Пополнение российской армии новобранцами не позволяют ей проводить масштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно в ходе ожидаемого летнего наступления.
Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы
Чешская полиция ввела повышенные меры безопасности в общественных местах в качестве превентивной меры в связи с информацией о возможном теракте, хотя никакой конкретной угрозы обнаружено не было.
В баре в Мексике обвалился балкон: есть погибшие
В Мексике в баре обрушился балкон, в результате чего 3 человека погибли и 19 получили ранения.
Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль
Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль до тех пор, пока не закончится конфликт в Секторе Газа и Израиль не выполнит постановления Международного суда, ссылаясь на продолжающийся "геноцид" со стороны израильского правительства.
9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака
Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей. Это неофициальное мероприятие было начато в 1930-х годах двадцатого века