Без влучань: ППО України знищила 28 дронів під час атаки рф

У небі над Україною сили протиповітряної оборони збили 28 із 38 ударних ворожих безпілотників, випущених армією рф з 19:30 6 січня, 10 дронів були локаційно втрачені, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 січня противник атакував 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.