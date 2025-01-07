Без влучань: ППО України знищила 28 дронів під час атаки рф
Київ • УНН
російські війська атакували Україну 38 дронами з трьох напрямків у ніч на 7 січня. ППО збила 28 БПЛА, ще 10 були локаційно втрачені, влучань по об'єктах не зафіксовано.
У небі над Україною сили протиповітряної оборони збили 28 із 38 ударних ворожих безпілотників, випущених армією рф з 19:30 6 січня, 10 дронів були локаційно втрачені, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 січня противник атакував 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.
10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку росії.
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