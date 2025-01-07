Без попаданий: ПВО Украины уничтожила 28 дронов во время атаки рф

ukenru
Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 101518 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 144588 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 214646 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 445647 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 331259 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 450460 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 224724 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 187370 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 143931 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 123385 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о взяточничестве

Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о взяточничестве

 • 34092 просмотра
Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

Объявлена ракетная угроза: три области Украины под ударом: три области Украины под ударом

 • 38948 просмотра
Сибига призывает партнеров к решительным действиям: что стоит на кону для мировой безопасности

Сибига призывает партнеров к решительным действиям: что стоит на кону для мировой безопасности

02:35 • 43366 просмотра
Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии

Мощное землетрясение в Гималаях: что известно о последствиях стихии

03:49 • 28418 просмотра
Энергетический кризис на ВОТ: захватчики не могут обеспечить электроснабжение

Энергетический кризис на ВОТ: захватчики не могут обеспечить электроснабжение

04:08 • 32292 просмотра
публикации
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 107634 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 113793 просмотра
Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

Главный юрист НБУ под следствием, но с миллионными доходами

 • 125391 просмотра
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 198633 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 445596 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

Лавина плюшевых мишек: в американской хоккейной лиге новый мировой рекорд по попаданию мягких игрушек на ледовый каток

07:20 • 10584 просмотра
Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

Дочери Деми Мур не сдержали эмоций после ее победы на "Золотом глобусе"

 • 65715 просмотра
Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

Кару Делевинь с подругами Аней Тейлор-Джой и Зои Кравиц заметили на афтепати "Золотого глобуса"

 • 82794 просмотра
От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

От безжизненных слонов до улиток: как животные приспосабливаются к человеческой деятельности

 • 79772 просмотра
Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

Шутка на «Золотом глобусе» относительно жениха смутила Селену Гомес

 • 117002 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Без попаданий: ПВО Украины уничтожила 28 дронов во время атаки рф

Без попаданий: ПВО Украины уничтожила 28 дронов во время атаки рф

Киев  •  УНН

 • 7654 просмотра

Read in English

российские войска атаковали Украину 38 дронами с трех направлений в ночь на 7 января. ПВО сбила 28 БПЛА, еще 10 были локально потеряны, попаданий по объектам не зафиксировано.

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 28 из 38 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с 19:30 6 января, 10 дронов были локально потеряны, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, передает УНН

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 января противник атаковал 38-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано.

- говорится в сообщении Воздушных сил.

10 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении hоссии.

Террористическая страна держит в Средиземном море корабли с 22 "Калибрами" - что известно7 янв. 2025, 04:46 • 16707 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина