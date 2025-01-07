Без попаданий: ПВО Украины уничтожила 28 дронов во время атаки рф

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 28 из 38 ударных вражеских беспилотников, выпущенных армией рф с 19:30 6 января, 10 дронов были локально потеряны, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 января противник атаковал 38-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано. - говорится в сообщении Воздушных сил.

10 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении hоссии.

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