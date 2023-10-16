Без Московської і Потьомкінської: у Херсоні перейменували низку вулиць та площ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Херсонська міська військова адміністрація перейменувала низку вулиць, площ, скверів, деякі раніше мали назви, пов’язані з рф, передає УНН, посилаючись на інформацію від голови Херсонської МВА Романа Мрочка.
Деталі
Вказано, що нові назви пройшли громадські обговорення і численні дискусії у комісії з перейменування.
На сьогодні перейменування дістали наступні частини міського простору:
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- Замість площи 200-річчя Херсона - площа Збройних сил України;
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- 40-річчя Перемоги дістала назву площи Нескорених;
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- Більш немає вулиці Московської, відтепер - це вулиця Студентська;
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- Вулиця Потьомкінська перейменована на вулицю Михайла Грушевського;
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- Вулиця Волгоградська у мкр «Янтарний» перейменована на вулицю Маріупольську;
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- Також перейменований сквер О.С.Пушкіна – це вже сквер Фонтанний.
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