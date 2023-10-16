Без Московської і Потьомкінської: у Херсоні перейменували низку вулиць та площ

Деталі

Вказано, що нові назви пройшли громадські обговорення і численні дискусії у комісії з перейменування.

На сьогодні перейменування дістали наступні частини міського простору:



Замість площи 200-річчя Херсона - площа Збройних сил України;



40-річчя Перемоги дістала назву площи Нескорених;



Більш немає вулиці Московської, відтепер - це вулиця Студентська;



Вулиця Потьомкінська перейменована на вулицю Михайла Грушевського;



Вулиця Волгоградська у мкр «Янтарний» перейменована на вулицю Маріупольську;



Також перейменований сквер О.С.Пушкіна – це вже сквер Фонтанний.



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