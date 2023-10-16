Без Московской и Потемкинской: в Херсоне переименовали ряд улиц и площадей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Херсонская городская военная администрация переименовала ряд улиц, площадей, скверов, некоторые ранее имели названия, связанные с рф, передает УНН, ссылаясь на информацию от главы Херсонской ГВА Романа Мрочко.
Детали
Указано, что новые названия прошли общественные обсуждения и многочисленные дискуссии в комиссии по переименованию.
На сегодня переименования получили следующие части городского пространства:
-
- Вместо площади 200-летия Херсона - площадь Вооруженных сил Украины;
-
- 40-летия Победы получила название площади Непокоренных;
-
- Больше нет улицы Московской, отныне - это улица Студенческая;
-
- Улица Потемкинская переименована в улицу Михаила Грушевского;
-
- Улица Волгоградская в мкр «Янтарный» переименована в улицу Мариупольскую;
-
- Также переименован сквер А.С.Пушкина – это уже сквер Фонтанный.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минкульт проводит инвентаризацию храмов Чернигова, которыми пользовалась УПЦ МП