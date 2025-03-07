Без мене війна в Україні не мала б шансів на врегулювання - Трамп
Київ • УНН
Трамп заявив, що лише він здатен врегулювати війну в Україні, де щотижня гине близько 2000 солдатів. Він також висловив розуміння дій путіна та вважає, що обидві сторони прагнуть завершення конфлікту.
Президент США Дональд Трамп заявив, що якби він не став президентом, то війна росії та України не мала б жодного шансу на врегулювання. За його словами, війну потрібно зупинити, адже Україна та росія втрачають до 2 тис. солдатів щотижня, передає УНН.
Сторони хочуть врегулювання. Я думаю, якби я не був президентом, ця війна не мала б жодного шансу на врегулювання. Ніяких шансів. Але я думаю, що ми її врегулюємо і зупинимо. Ми повинні зупинитися. Вони втрачають в середньому 2000 солдатів на тиждень. Це дуже багато солдатів. Ви згодні з цим?
Відповідаючи на питання, чи вважає Трамп, що путін користується тим, що США обмежили доступ України до розвідданих і військової допомоги, сказав, що "він робить те, що зробив би будь-хто інший".
І я думаю, що, напевно, будь-хто на його місці зробив би це зараз. Він хоче покласти цьому край, і я думаю, що Україна хоче покласти цьому край
Водночас радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц заявив, що "росія несе неймовірні втрати на фронті".
Як сказав президент, це м'ясорубка з людей, матеріальних цінностей, національного багатства, і ні в кого немає інших рішень, окрім як дозволити цій війні тривати вічно
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору володимиру путіну, що той хоче закінчити війну, та вкотре заявив, що Україна не має козирів.