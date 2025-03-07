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Без мене війна в Україні не мала б шансів на врегулювання - Трамп

Київ • УНН

 • 23929 перегляди

Трамп заявив, що лише він здатен врегулювати війну в Україні, де щотижня гине близько 2000 солдатів. Він також висловив розуміння дій путіна та вважає, що обидві сторони прагнуть завершення конфлікту.

Без мене війна в Україні не мала б шансів на врегулювання - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби він не став президентом, то війна росії та України не мала б жодного шансу на врегулювання. За його словами, війну потрібно зупинити, адже Україна та росія втрачають до 2 тис. солдатів щотижня, передає УНН.

Сторони хочуть врегулювання. Я думаю, якби я не був президентом, ця війна не мала б жодного шансу на врегулювання. Ніяких шансів. Але я думаю, що ми її врегулюємо і зупинимо. Ми повинні зупинитися. Вони втрачають в середньому 2000 солдатів на тиждень. Це дуже багато солдатів. Ви згодні з цим? 

- сказав Трамп.

Відповідаючи на питання, чи вважає Трамп, що путін користується тим, що США обмежили доступ України до розвідданих і військової допомоги, сказав, що "він робить те, що зробив би будь-хто інший".

І я думаю, що, напевно, будь-хто на його місці зробив би це зараз. Він хоче покласти цьому край, і я думаю, що Україна хоче покласти цьому край 

- додав Трамп.

Водночас радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц заявив, що "росія несе неймовірні втрати на фронті".

Як сказав президент, це м'ясорубка з людей, матеріальних цінностей, національного багатства, і ні в кого немає інших рішень, окрім як дозволити цій війні тривати вічно 

- сказав Уолтц.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору володимиру путіну, що той хоче закінчити війну, та вкотре заявив, що Україна не має козирів.

Павло Башинський

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