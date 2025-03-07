Без меня война в Украине не имела бы шансов на урегулирование - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не стал президентом, то война россии и Украины не имела бы никаких шансов на урегулирование. По его словам, войну нужно остановить, ведь Украина и россия теряют до 2 тысяч солдат каждую неделю, передает УНН.

Стороны хотят урегулирования. Я думаю, если бы я не был президентом, эта война не имела бы никаких шансов на урегулирование. Никаких шансов. Но я думаю, что мы ее урегулируем и остановим. Мы должны остановиться. Они теряют в среднем 2000 солдат в неделю. Это очень много солдат. Вы согласны с этим? - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп, что путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведданным и военной помощи, сказал, что "он делает то, что сделал бы кто угодно другой".

И я думаю, что, вероятно, кто угодно на его месте сделал бы это сейчас. Он хочет положить этому конец, и я думаю, что Украина хочет положить этому конец - добавил Трамп.

В то же время советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что "россия несет невероятные потери на фронте".

Как сказал президент, это мясорубка из людей, материальных ценностей, национального богатства, и ни у кого нет других решений, кроме как позволить этой войне длиться вечно - сказал Уолтц.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому диктатору владимиру путину, что тот хочет закончить войну, и в очередной раз заявил, что Украина не имеет козырей.