Без меня война в Украине не имела бы шансов на урегулирование - Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил, что только он способен урегулировать войну в Украине, где каждую неделю погибает около 2000 солдат. Он также выразил понимание действий путина и считает, что обе стороны стремятся к завершению конфликта.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не стал президентом, то война россии и Украины не имела бы никаких шансов на урегулирование. По его словам, войну нужно остановить, ведь Украина и россия теряют до 2 тысяч солдат каждую неделю, передает УНН.
Стороны хотят урегулирования. Я думаю, если бы я не был президентом, эта война не имела бы никаких шансов на урегулирование. Никаких шансов. Но я думаю, что мы ее урегулируем и остановим. Мы должны остановиться. Они теряют в среднем 2000 солдат в неделю. Это очень много солдат. Вы согласны с этим?
Отвечая на вопрос, считает ли Трамп, что путин пользуется тем, что США ограничили доступ Украины к разведданным и военной помощи, сказал, что "он делает то, что сделал бы кто угодно другой".
И я думаю, что, вероятно, кто угодно на его месте сделал бы это сейчас. Он хочет положить этому конец, и я думаю, что Украина хочет положить этому конец
В то же время советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что "россия несет невероятные потери на фронте".
Как сказал президент, это мясорубка из людей, материальных ценностей, национального богатства, и ни у кого нет других решений, кроме как позволить этой войне длиться вечно
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому диктатору владимиру путину, что тот хочет закончить войну, и в очередной раз заявил, что Украина не имеет козырей.