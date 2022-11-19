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Без додаткових аварійних відключень: в Укренерго озвучили плани на перший вихідний зі снігом і морозом

Без додаткових аварійних відключень: в Укренерго озвучили плани на перший вихідний зі снігом і морозом

Київ • УНН

 • 458684 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Укренерго планують пройти перший вихідний зі снігом і мінусовою температурою за вікном без додаткових аварійних відключень у жодній області, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.

Цитата

"Цей перший вихідний з першим снігом і мінусовою температурою за вікном ми плануємо пройти без додаткових аварійних відключень у жодній області. Зробили багато для цього і продовжуємо робити, повертаючи людям світло", - йдеться у повдіомленні Укренерго.

Раніше

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики, завдяки чому 18 листопада аварійних відключень стало значно менше.

Доповнення

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі УНН повідомив, що відключення світла триватимуть щонайменше до кінця зими.

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