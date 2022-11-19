Без дополнительных аварийных отключений: в Укрэнерго озвучили планы на первый выходной со снегом и морозом

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"Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области. Сделали многое для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Ранее

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества, благодаря чему 18 ноября аварийных отключений стало значительно меньше.

Дополнение

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНН сообщил, что отключения света будут продолжаться как минимум до конца зимы.