Зеленський розповів про ситуацію зі світлом у регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах та в столиці, передає УНН.
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Як зазначив Президент, протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики, завдяки чому 18 листопада аварійних відключень стало значно менше.
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"Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві", — сказав Глава держави.
"Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах та в столиці. Київщина й Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина й Тернопільщина", — додав Президент.
Додамо
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може опинитися у ситуації, коли світла може не бути тижнями.