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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Зеленський розповів про ситуацію зі світлом у регіонах України

Зеленський розповів про ситуацію зі світлом у регіонах України

Київ • УНН

 • 521002 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах та в столиці, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Президент, протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики, завдяки чому 18 листопада аварійних відключень стало значно менше.

Цитата

"Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві", — сказав Глава держави.

"Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах та в столиці. Київщина й Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина й Тернопільщина", — додав Президент.

Додамо

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може опинитися у ситуації, коли світла може не бути тижнями.

Українські Національні Новини

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