Берлін назвав умову, коли мінські угоди вважатимуть виконаними
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Уряд Німеччини вітає погодження Тристоронньою контактною групою “формули Штайнмаєра” і заявляє, що мінські угоди будуть вважатися виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих нині територіях Луганщини і Донеччини, пише УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“На думку уряду Німеччини, мінські угоди залишаються дорожньою картою для політичного вирішення ситуації на сході України. Погодити „формулу Штайнмаєра“ було важливим кроком для Тристоронньої контактної групи. Тепер настав час імплементувати інші пункти мінських угод. На нашу думку, Мінські угоди не вважатимуться виконаними, поки повний територіальний суверенітет і цілісність України не будуть відновлені у Луганському і Донецькому регіонах”, — повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини у відповідь на запит.
Раніше у Європейському союзі висловили сподівання, що реалізація так званої “формули Штайнмаєра” приведе до імплементації Мінських домовленостей.
Як передавав УНН, вимоги супротивників президента України Володимира Зеленського пояснити підписання “формули Штайнмайєра” насторожують. Про це заявив в середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на XVI щорічному засіданні міжнародного дискусійного клубу “Валдай”.