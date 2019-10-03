Берлин назвал условие, когда минские соглашения будут считать выполненными

“По мнению правительства Германии, минские соглашения остаются дорожной картой для политического решения ситуации на востоке Украины. Согласовать „формулу Штайнмайера“ было важным шагом для Трехсторонней контактной группы. Теперь пришло время имплементировать другие пункты минских соглашений. По нашему мнению, Минские соглашения не будут считаться выполненными, пока полный территориальный суверенитет и целостность Украины не будут восстановлены в Луганском и Донецком регионах”, — сообщили в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на запрос.

Ранее в Европейском союзе выразили надежду, что реализация так называемой “формулы Штайнмайера” приведет к имплементации Минских договоренностей.

Как сообщал УНН, требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписания “формулы Штайнмайера” настораживают. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба “Валдай”.