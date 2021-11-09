Бельгія закрила в'їзд для туристів з України

Деталі

Так, портал бельгійської федеральної служби з внутрішніх справ не містить України в переліку держав, громадянам яких дозволено в’їзд до країни попри обмеження. У той же час, у переліку є Сингапур, який ЄС також викреслив з переліку COVID-безпечних держав.

Зазначимо при цьому, що за даними порталу МЗС України станом на 8 листопада, громадянам, які подорожують з України, дозволено в’їзд до Королівства Бельгія у разі якщо мета поїздки є “поважною”.

Щоб потрапити до країни, при собі потрібно мати чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, документальне підтвердження мети поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнеру і ін.); підтвердження фінансової спроможності та поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Крім того, необхідно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).

В МЗС зазначають також, що в’їзд до Бельгії є можливим за Сертифікатом вакцинації в Додатку Дія (його міжнародна версія), або на підставі негативного тесту на антиген, зробленого не раніше ніж за 48 годин (у лабораторії з затвердженого МОЗ України переліку).

Додамо

Раніше сьогодні стало відомо, що Рада ЄС ухвалила рішення виключити Україну та Сінгапур зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов’язаних із коронавірусом.

Що було раніше

Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в’їзд українських громадян у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки 15 липня 2021 року.

Проте, на тлі сплеску в країні COVID-19 точилися розмови, що Україну невдовзі можуть вилучити зі списку.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи можливе рішення Ради ЄС, заявив, що після вилучення України із “зеленого списку” ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС.

Доповнення

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня 2021 року. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов’язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.