Бельгия закрыла въезд для туристов из Украины

Детали

Так, портал бельгийской федеральной службы по внутренним делам не содержит Украины в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну несмотря на ограничения. В то же время, в перечне есть Сингапур, который ЕС также вычеркнул из перечня COVID-безопасных государств.

Отметим при этом, что по данным портала МИД Украины по состоянию на 8 ноября, гражданам, путешествующим из Украины, разрешен въезд в Королевство Бельгия в случае если цель поездки является “уважительной”.

Чтобы попасть в страну, при себе нужно иметь действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу, документальное подтверждение цели поездки (карту резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнеру и. др.); Подтверждение финансовой состоятельности и полис медицинского страхования, признается на территории стран Евросоюза.

Кроме того, необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

В МИД отмечают также, что въезд в Бельгию является возможным по сертификату вакцинации в приложении Дія (его международная версия), или на основании отрицательного теста на антиген, сделанной не ранее чем за 48 часов (в лаборатории с утвержденного Минздравом Украины перечня).

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что Совет ЕС принял решение исключить Украину и Сингапур из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Что было раньше

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля 2021 года.

Однако, на фоне всплеска в стране COVID-19 шли разговоры, что Украину вскоре могут исключить из списка.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя возможное решение Совета ЕС, заявил, что после исключения Украины из “зеленого списка” ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Дополнения

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список просматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общее реагирование на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, которые не включены в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.