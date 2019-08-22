Бекірова повернули в СІЗО після медогляду — правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого напередодні вивозили на обстеження в лікарню, доставили назад в СІЗО. Про це повідомила його дружина Гульнара Бекірова, передає УНН із посиланням на Кримську правозахисну групу.
"Кримськотатарського активіста Едему Бекирова 21 серпня вивозили у сімферопольську лікарню ім. Семашко для одноденного обстеження. Після цього ув'язненого доставили назад у СІЗО Сімферополя", - повідомили правозахисники, посилаючись на дружину політв'язня.
Адвокат також підтвердив цю інформацію.
"Він також повідомив, що 27 серпня 2019 року Едема Бекирова планують госпіталізувати на сім днів у неврологію для подальшого обстеження", - додали правозахисники.
Як повідомляв УНН, кримськотатарський активіст Едем Бекіров, який утримується в Сімферопольському СІЗО, був доставлений у лікарню.
У Бекірова 1 група інвалідності і страждає від декількох важких хронічних хвороб. У нього також цукровий діабет, ампутована одна нога.
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8 серпня "Верховний суд Республіки Крим" продовжив Бекірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 жовтня.
Нагадаємо, що Бекіров брав участь в масових акціях проти окупації Криму Росією.
Російська влада заарештувала Бакірова у грудні 2018 року, коли він приїхав на півострів відвідати свою матір. Він міститься в СІЗО-1 у Сімферополі і звинувачують, що він нібито передав таксисту рюкзак із 14 кілограмами вибухівки. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.