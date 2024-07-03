БЕБ проводить слідчі розшукові дії у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків компаніями Грози та Науменка
Київ • УНН
Компанії одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка перебувають під слідством Бюро економічної безпеки за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах через тіньовий експорт зерна з терміналу "Олімпекс".
Бюро економічної безпеки проводить слідчі розшукові дії в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків на зерновому терміналі "Олімпекс" шляхом сірого експорту компаніями, які входять до агрохолдингу GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. Про це йдеться у відповіді БЕБ на журналістський запит УНН.
Наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень,
При цьому кримінальне провадження №32021160000000013 від 29 січня 2021 року Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ на Одещині розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків і зборів, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цей же злочин, або якщо вона призвела до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).
Більше деталей у БЕБ повідомити відмовилися, зазначивши, що розкриття більш детальної інформації може зашкодити слідству.
Нагадаємо
У поле зору правоохоронців одеські бізнесмени Гроза та Науменко та їхній бізнес потрапили ще наприкінці січня 2021 року. Зокрема, Територіальне управління Бюро економічної безпеки на Одещині розслідує кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах чотирма компаніями, входять до структури GNT Group - ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрейн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзернекспорт" "Вторметексопрт".
За даними слідства, компанії Грози та Науменко використовували при експортних операціях зерна реквізити "ризикових" підприємств ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" та ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Деякі з цих підприємств, як і компанії, що входять до GNT Group, фігурують і в інших кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків.