БЕБ проводить слідчі розшукові дії у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків компаніями Грози та Науменка

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59166 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 144611 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140467 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118763 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130550 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84124 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92455 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98514 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89571 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218809 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40334 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17773 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17401 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40460 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18842 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140467 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218809 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369310 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304911 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413325 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9410 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30045 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27034 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118763 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32218 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

БЕБ проводить слідчі розшукові дії у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків компаніями Грози та Науменка

Київ • УНН

 • 87060 перегляди

Компанії одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка перебувають під слідством Бюро економічної безпеки за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах через тіньовий експорт зерна з терміналу "Олімпекс".

БЕБ проводить слідчі розшукові дії у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків компаніями Грози та Науменка

Бюро економічної безпеки проводить слідчі розшукові дії в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків на зерновому терміналі "Олімпекс" шляхом сірого експорту компаніями, які входять до агрохолдингу GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. Про це йдеться у відповіді БЕБ на журналістський запит УНН.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень,

- йдеться у відповіді на запит.

При цьому кримінальне провадження №32021160000000013 від 29 січня 2021 року Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ на Одещині розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків і зборів, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цей же злочин, або якщо вона призвела до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

Більше деталей у БЕБ повідомити відмовилися, зазначивши, що розкриття більш детальної інформації може зашкодити слідству.

Нагадаємо

У поле зору правоохоронців одеські бізнесмени Гроза та Науменко та їхній бізнес потрапили ще наприкінці січня 2021 року. Зокрема, Територіальне управління Бюро економічної безпеки на Одещині розслідує кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах чотирма компаніями, входять до структури GNT Group - ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрейн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзернекспорт" "Вторметексопрт".

За даними слідства, компанії Грози та Науменко використовували при експортних операціях зерна реквізити "ризикових" підприємств ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" та ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Деякі з цих підприємств, як і компанії, що входять до GNT Group, фігурують і в інших кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45