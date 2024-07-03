БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко

Бюро экономической безопасности проводит следственные розыскные действия в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов на зерновом терминале "Олимпекс" путем серого экспорта компаниями, входящими в агрохолдинг GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. Об этом говорится в ответе БЭБ на журналистский запрос УНН.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) и другие процессуальные действия с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовных правонарушений, предоставления им надлежащей правовой оценки и обеспечения принятия законных и беспристрастных процессуальных решений, - говорится в ответе на запрос.

При этом уголовное производство №32021160000000013 от 29 января 2021 года Подразделением детективов Территориального управления БЭБ в Одесской области расследуется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное лицом, ранее судимым за это же преступление, или если оно привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах).

Больше деталей в БЭБ сообщить отказались, отметив, что раскрытие более подробной информации может повредить следствию.

Напомним

В поле зрения правоохранителей одесские бизнесмены Гроза и Науменко и их бизнес попали еще в конце января 2021 года. В частности, Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области расследует уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах четырьмя компаниями, входящими в структуру GNT Group - ООО "Ферко", ООО "Металзюкрейн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзернекспорт" "Вторметексопрт".

По данным следствия, компании Грозы и Науменко использовали при экспортных операциях зерна реквизиты "рисковых" предприятий ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОГАКТ". Некоторые из этих предприятий, как и компании, входящие в GNT Group, фигурируют и в других уголовных производствах по уклонению от уплаты налогов.