БЕБ припинило діяльність підпільного цеху з виробництва цигарок на Волині: оголошено підозри

Наразі встановлюється повне коло причетних осіб та перевіряється інформація щодо незаконного вивезення тютюнової продукції до країн Європейського Союзу.

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Відомо, що підозрювані організували підпільний цех із виробництва тютюнових виробів відомої світової марки, а також їх зберігання на території Волинської області. У подальшому підроблені цигарки продавалися на Львівщині. За попередніми оцінками, виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тис. пачок цигарок щодоби.

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“Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили устаткування для виготовлення цигарок, обладнання для їх пакування, обгортки пачок та понад 5,5 тонн тютюну. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 20 млн грн, у тому числі вартість підакцизної продукції становить 2 млн гривень.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід. З метою відшкодування заподіяної шкоди накладено арешт на майно підозрюваних”, - повідомляють детективи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управлінням БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та при оперативному супроводі управління стратегічних розслідувань Нацполіції України у Львівській області.

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