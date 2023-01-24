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БЕБ припинило діяльність підпільного цеху з виробництва цигарок на Волині: оголошено підозри

Київ • УНН

 • 978818 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили діяльність підпільного цеху з виробництва цигарок. Трьом особам повідомлено про підозру, повідомляють у пресслужбі БЕБ, передає УНН.

БЕБ припинило діяльність підпільного цеху з виробництва цигарок на Волині: оголошено підозри

Наразі встановлюється повне коло причетних осіб та перевіряється інформація щодо незаконного вивезення тютюнової продукції до країн Європейського Союзу.

Деталі

Відомо, що підозрювані організували підпільний цех із виробництва тютюнових виробів відомої світової марки, а також їх зберігання на території Волинської області. У подальшому підроблені цигарки продавалися на Львівщині. За попередніми оцінками, виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тис. пачок цигарок щодоби.

Цитата

“Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили устаткування для виготовлення цигарок, обладнання для їх пакування, обгортки пачок та понад 5,5 тонн тютюну. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 20 млн грн, у тому числі вартість підакцизної продукції становить 2 млн гривень.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід. З метою відшкодування заподіяної шкоди накладено арешт на майно підозрюваних”, - повідомляють детективи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Територіального управлінням БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та при оперативному супроводі управління стратегічних розслідувань Нацполіції України у Львівській області.

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Українські Національні Новини

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