БЭБ прекратило деятельность подпольного цеха по производству сигарет на Волыни: объявлены подозрения

Сейчас устанавливается полный круг причастных лиц и проверяется информация о незаконном вывозе табачной продукции в страны Европейского Союза.

Детали

Известно, что подозреваемые организовали подпольный цех по производству табачных изделий известной мировой марки, а также их хранение на территории Волынской области. В дальнейшем поддельные сигареты продавались во Львовской области. По предварительным оценкам, производственные мощности позволяли изготавливать до 20 тыс. пачек сигарет в сутки.

Цитата

“Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для изготовления сигарет, оборудование для их упаковки, обертки пачек и более 5,5 тонн табака. Общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 20 млн грн, в том числе стоимость подакцизной продукции составляет 2 млн гривен.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения. С целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых”, - сообщают детективы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Территориального управлением БЭБ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры и при оперативном сопровождении управления стратегических расследований Нацполиции Украины во Львовской области.

Ранее

Генеральному директору крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в сумме более 270 млн грн.