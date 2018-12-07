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BBC та ITV відмовилися проводити дебати щодо Brexit між Мей і Корбіном

Київ • УНН

 • 7882 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Два найбільших за охопленням аудиторії телемовника Великої Британії — BBC та ITV — відмовилися від планів транслювати в прямому ефірі дебати між прем’єр-міністеркою країни Терезою Мей і лідером опозиції Джеремі Корбін по темі Brexit. Офіційний представник ITV повідомила про це рішення в четвер увечері, в той час як BBC ще у вівторок оголосила про те, що домовленості зі сторонами досягти не вдалося, інформує УНН.

BBC та ITV відмовилися проводити дебати щодо Brexit між Мей і Корбіном

Таким чином, теледебати, які Мей сама запропонувала Корбіну, цілком ймовірно, взагалі не відбудуться до запланованого на 11 грудня парламентського голосування за затвердженим на саміті ЄС проектом угоди по Brexit.

“ITV запросила прем’єр-міністерку і лідера опозиції прийти в ефір програми ITV в неділю ввечері, і ми ясно дали зрозуміти, що рішення про те, чи приймати цю пропозицію чи ні, залишається за запрошеними сторонами”, — заявила Sky News представниця ITV, підтвердивши, що недільні дебати в ефірі телеканалу не відбудуться, однак не уточнивши, чому переговори не увінчалися успіхом.

У випадку з BBC спірним став пропонований формат дебатів. Британська мовна корпорація наполягала на тому, що глядачі повинні ознайомитися не тільки з позиціями лідерів Консервативної і Лейбористської партій, а й інших політичних об’єднань, представлених в парламенті країни, а також експертів. На цю пропозицію погодилася Мей, проте представники Корбіна відповіли відмовою. ITV зі свого боку пропонувала формат “чистих дебатів”, що влаштовувало лейбористів, які тепер звинувачують Мей в боягузтві.

Четвертий канал британського телебачення повідомляє про те, що дебати між “чотирма високопоставленими політиками”, що представляють різні точки зору по Brexit, пройдуть у неділю в його ефірі, проте не уточнює, хто буде в них брати участь.

Нагадуємо, Мей пригрозила, що Британія може залишитися без Brexit.

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