BBC та ITV відмовилися проводити дебати щодо Brexit між Мей і Корбіном

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Два найбільших за охопленням аудиторії телемовника Великої Британії — BBC та ITV — відмовилися від планів транслювати в прямому ефірі дебати між прем’єр-міністеркою країни Терезою Мей і лідером опозиції Джеремі Корбін по темі Brexit. Офіційний представник ITV повідомила про це рішення в четвер увечері, в той час як BBC ще у вівторок оголосила про те, що домовленості зі сторонами досягти не вдалося, інформує УНН.