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BBC и ITV отказались проводить дебаты по Brexit между Мэй и Корбином

Киев • УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Два крупнейших по охвату аудитории телевещателя Великобритании — BBC и ITV — отказались от планов транслировать в прямом эфире дебаты между премьер-министрессой страны Терезой Мэй и лидером оппозиции Джереми Корбином по теме Brexit. Официальный представитель ITV сообщила об этом решении в четверг вечером, в то время как BBC еще во вторник объявила о том, что договоренности со сторонами достичь не удалось, передает УНН.

BBC и ITV отказались проводить дебаты по Brexit между Мэй и Корбином

Таким образом, теледебаты, которые Мэй сама предложила Корбину, по всей вероятности, вообще не состоятся до намеченного на 11 декабря парламентского голосования по утвержденному на саммите ЕС проекту соглашения по Brexit.

“ITV пригласила премьер-министрессу и лидера оппозиции прийти в эфир программы ITV в воскресенье вечером, и мы ясно дали понять, что решение о том, принимать это предложение или нет, остается за приглашенными сторонами”, — заявила Sky News представитель ITV, подтвердив, что воскресные дебаты в эфире телеканала не состоятся, однако не уточнив, почему переговоры не увенчались успехом.

В случае с BBC спорным стал предлагаемый формат дебатов. Британская вещательная корпорация настаивала на том, что зрители должны ознакомиться не только с позициями лидеров Консервативной и Лейбористской партий, но и других политических объединений, представленных в парламенте страны, а также экспертов. На это предложение согласилась Мэй, однако представители Корбина ответили отказом. ITV со своей стороны предлагала формат “чистых дебатов”, что устраивало лейбористов, которые теперь обвиняют Мэй в трусости.

Четвертый канал британского телевидения сообщает о том, что дебаты между “четырьмя высокопоставленными политиками”, представляющими разные точки зрения по Brexit, пройдут в воскресенье в его эфире, однако не уточняет, кто будет в них участвовать.

Напоминаем, Мэй пригрозила, что Великобритания может остаться без Brexit.

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